Basia Kurdej-Szatan nie traci pracy! Zobaczymy ja w dwóch wielkich produkcjach Polsatu

Barbara Kurdej-Szatan przeprosiła pracowników Straży Granicznej za kontrowersyjny wpis, w którym padły wulgarne słowa pod ich adresem. Teraz aktorka w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych wytłumaczyła, że jej słowa odniosły się jedynie do sytuacji przedstawionej na nagraniu i podkreśla, że "szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo". Tymczasem już wczoraj Jacek Kurski, prezes TVP, poinformował, że Barbara Kurdej-Sztan nie pojawi się premierowo w produkcjach Telewizji Polskiej, a ostatni odcinek "M jak miłość" z udziałem aktorki zostanie wyemitowany 6 grudnia. To nie jedynie konsekwencje jakie mogą spotkać aktorkę... Barbara Kurdej-Szatan w oświadczeniu przeprasza Straż Graniczną i tłumaczy swój kontrowersyjny wpis Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym po raz kolejny tłumaczy, że jej emocjonalna reakcja odnosiła się jedynie do pokazanej w nagraniu sytuacji i przeprosiła za wulgarne słownictwo. Aktorka dodaje też, że ma ogromny szacunek do służb mundurowych, które zapewniają bezpieczeństwo : Szanowni Państwo, odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu. W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci. Chciałabym podkreślić z całą mocą, że szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przepraszam przedstawicieli Straży Granicznej, których mogły urazić moje słowa wypowiedziane zbyt szybko i w...