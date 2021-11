Kolejna zła wiadomość dla Basi Kurdej-Szatan. Przestanie być "blondynką z Playa"

Od kilku miesięcy sieć "Play" zasypuje nas kolejnymi spotami reklamowymi, w których do tej pory wystąpiło już kilkanaście polskich gwiazd. Nie one jednak wzbudzają najwięcej emocji w internecie, a słynna już "Blondynka z reklamy Play" czyli Barbara Kurdej-Szatan . Przypomnijmy: Blondynka z reklamy Play szaleje na salonach. Będzie gwiazdą? Barbarą coraz mocniej interesują się organizatorzy imprez i media, a niektórzy już przepowiadają jej dużą karierę w polskim show-biznesie. Ostatnio Kurdej-Szatan udzieliła wywiadu portalowi Onet.pl, w którym opowiedziała o ideale mężczyzny i swoim mężu, który takim właśnie ideałem jest w jej oczach. Mój ideał mężczyzny... Opiekuńczy, szczery, lubiący wyzwania, z poczuciem humoru, cierpliwy. Spotkałam takiego, nawet dwóch! To mój mąż i mój tata. Rafał jest wspaniałym ojcem, bez najmniejszego problemu zostaje z naszą córcią całkiem sam i świetnie się nią opiekuje. Jest szczery, zawsze mi doradza i mówi śmiało, co myśli. Dużo się razem śmiejemy! Z kolei mój tata to oaza cierpliwości, bezproblemowy, otwarty, nie złości się z powodu zarysowanego albo potłuczonego auta, a to u mężczyzn rzadkość - podkreśla. Para ma córkę Hanię - Barbara podkreśla, że wychowywanie małego dziecka to teraz jej największe wyzwanie. Dodaje też, że czasami musi trzymać język za zębami, żeby mała nie usłyszała czegoś nieodpowiedniego. Wychowanie córci - codziennie wygrywam! No... może czasem ona. Wychowanie dziecka to ogromna odpowiedzialność. Kształtujemy teraz charakter Hani i jej osobowość, dlatego uważamy na każde słowo, które przy niej wypowiadamy, powściągamy nerwy. I przede wszystkim doceniamy Hanię, mówimy, że jest najwspanialsza na świecie - wyznała. My z ciekawością będziemy obserwować karierę popularnej "Blondynki" zaprzeczającej stereotypom. A tak wygląda mąż Basi. Ładna z...