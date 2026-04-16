Rywalizacja w "Królowej przetrwania" robi się coraz bardziej zaciekła, a przysłowiowe "maski" uczestniczek powoli zaczynają opadać, ukazując ich prawdziwe ja. Dziewczyny nie tylko już nie ukrywają swoich sympatii i antypatii, ale coraz śmielej dzielą się ze sobą największymi sekretami. W najnowszym odcinku padły jednak słowa, których nikt się nie spodziewał. Dwie mieszkanki lankijskiej dżungli walczące o tytuł "Królowej przetrwania" opowiedziały wprost o swojej seksualności, dokonując tym samym coming outu przed całą Polską.

Uczestniczki "Królowej przetrwania" dokonały coming outu

Lankijska dżungla jest dla uczestniczek "Królowej przetrwania" nie tylko sprawdzianem ich fizycznych możliwości, wiedzy, ale też odporności na stres, możliwością poznania samej siebie w ekstremalnych sytuacjach oraz przestrzenią na to, by podzielić się przemyśleniami, w tym długo skrywanymi traumami. W programie Ilona Felicjańska wielokrotnie wspominała o swojej drodze w walce z nałogiem, Karolina Pajączkowska opowiedziała o rodzinnym dramacie i ojcu tyranie, a Natalisa o traumie sprzed lat.

W najnowszym odcinku także nie zabrakło zwierzeń. Monika Jarosińska w "Królowej przetrwania" przyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu, jednak największym zaskoczeniem dla wszystkich sympatyków show była rozmowa uczestniczek na temat seksualności. Nagle Natalia "Natalisa" Sadowska i Agnieszka Grzelak dokonały coming outu.

Natalisa dokonała coming outu w "Królowej przetrwania"

Po wymagającej konkurencji polegającej na zejściu z wodospadu, do której uczestniczki "Królowej przetrwania" przygotował Dariusz Pachut - były partner Dody - Natalisa postanowiła podzielić się z programowymi koleżankami intymnym wyznaniem na temat fascynacji artystką. W rozmowie z Nicol Pniewski i Agnieszką Grzelak zdradziła:

Jak miałam pięć lat, wpisałam w internet ''dupa Dody''. (...) Interesowała mnie na tle intymnym. No właśnie mnie tak dziwnie interesowały dziewczyny, bo to było dla mnie takie nieznajome - przyznała Natalisa w ''Królowej przetrwania''.

Influencerka wyznała, że gdy była nastolatką odkryła, że podobają jej się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Ja nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak biseksualność, dowiedziałam się, jak miałam tak z 15-16 lat. To raczej był po prostu taki wstyd strasznie u mnie w mieście. U mnie jest 20 tys. mieszkańców, więc każdy wszystko o wszystkim wiedział, więc takie coś to w ogóle byłaby jakaś masakra, chyba by mnie zakamienowali tam - zdradziła.

Gdy wyprowadziła się na studia poznała dziewczynę, z którą niemal od razu weszła z bliską intymną relację.

Poznałam dziewczynę i już od razu byłam z nią w związku. Pierwszego dnia. Ona mi się spodobała, ja się spodobałam jej i to było też dla mnie takie wow. Nie czułam w ogóle potrzeby poznać jej bliżej, bo tak mnie to podjarało, że ja się jej podobam (...) Zaczęłam się bać i do tej pory się trochę boję, że ja się nigdy nie będę mogła zdecydować czy w tę stronę, czy w tę stronę - dodała.

Agnieszka Grzelak dokonała coming outu w "Królowej przetrwania"

Po tym, jak decyzją Agnieszki Grzelak, program "Królowa przetrwania" musiała opuścić Maja Rutkowski, influencerka nie tylko przed kamerami zdradziła swoją strategię na dalszą grę w show, ale też zaskoczyła wyznaniem. Po tym, jak Natalisa wyznała, że jest biseksualna, gwiazda YouTube'a otworzyła się na temat własnej seksualności.

Ja jestem panseksualna - wyznała Agnieszka Grzelak w ''Królowej przetrwania''.

Reakcja dziewczyn była natychmiastowa.

Czy to chodzi o to, że możesz np. i z dziewczyną i z chłopakiem, ale możesz tez np. z osobą trans? - dopytywała Natalisa.

Tak - odpowiedziała krótko Agnieszka Grzelak.

Zobacz także: