W poprzednim odcinku "Królowej przetrwania" do dżungli powróciły Agnieszka Grzelak i Dominika Tajner, jednak tylko jedna z nich mogła zostać w programie. Zwyciężczyni zadania, Natalisa, zdecydowała o przywróceniu Agnieszki Grzelak do rywalizacji, po czym influencerka musiała wskazać osobę, którą zastąpi w show. Jej wybór zaskoczył wszystkich, ponieważ padło na Maję Rutkowski.

Maja Rutkowski opuszca "Królową przetrwania"

Siódmy odcinek trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" wywołał spore emocje zarówno wśród widzów, jak i samych uczestniczek programu. Pod koniec poprzedniego epizodu do dżungli powróciły Agnieszka Grzelak i Dominika Tajner, które wcześniej odpadły z rywalizacji. Nagrodą Natalisy za wygrane zadanie było wskazanie, która z nich dostanie drugą szansę – zdecydowała się ona na powrót Agnieszki Grzelak do "Królowej przetrwania", co oznaczało definitywne pożegnanie Dominiki z programem.

Radość z powrotu nie trwała jednak długo, ponieważ Agnieszka musiała wskazać osobę, której miejsce zajmie w dalszej rywalizacji. Choć wiele uczestniczek, w tym Ilona Felicjańska, spodziewało się innego scenariusza, decyzja Grzelak zaskoczyła wszystkich i wywołała duże poruszenie w grupie. Agnieszka Grzelak niemal bez zastanowienia wskazała do opuszczenia programu... Maję Rutkowski.

Agnieszka Grzelak wprost o usunięciu Mai Rutkowski z "Królowej przetrwania"

Influencerka wyjaśniła, że jej decyzja była podyktowana chęcią osłabienia tego, co określiła mianem "statku-matki" czyli - jej zdaniem - fundamentu całego układu, mającego największy wpływ na przebieg gry.

A więc moją strategią jest osłabić statek-matkę. Jak osłabię statek-matkę, to wtedy wszystko runie. I uważam, że to jest dobra strategia, więc została mi jeszcze jedna osoba ujawniła swój plan.

Miny uczestniczek po ogłoszeniu decyzji wyraźnie wskazywały na to, że spodziewały się one zupełnie innej decyzji. Jak przyznała większość - myślały, że decyzją Agnieszki program opuści Ilona.

Naprawdę nie spodziewałam się, że Aga wybierze Maję. To był jeden, wielki szok mówiła Nicol.

Również Sofi nie kryła ogromnego zaskoczenia.

Myślałam, że Agnieszka wybierze Ilonę mówiła.

Co ciekawe, w sieci od pewnego czasu krążą komentarze, że produkcja "Królowej przetrwania" zdradziła za dużo, sugerując, iż ze zwiastunów nowego odcinka można było się domyśleć, że Agnieszka zajmie w programie miejsce Mai.

Maja Rutkowski opuszcza "Królową przetrwania" fot. screen "Królowa przetrwania" TVN

