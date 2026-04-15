Tak Dominika podsumowała synową. Padło zaskakujące słowo

O Dominice Tajner w ostatnim czasie znów jest głośno za sprawą udziału w głośnym show TVN, „Królowa przetrwania”. Ale to nie wszystko. Co ciekawe, jej wątek pojawił się również w kontekście głośnego rozstania Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony, Poli Wiśniewskiej. Ostatnio Tajner otworzyła się na temat prywatnego życia i opowiedziała w mediach o swojej relacji z partnerką syna, Maksymiliana.

Tak Dominika Tajner mówi o partnerce syna. Jest „zaklepana”

W wywiadzie dla serwisu Plejada Dominika Tajner poruszyła temat nie tylko swojej prywatności, ale również życia uczuciowego syna. Maksymilian ma 20 lat i stawia pierwsze kroki zawodowe. Niedawno rozpoczął studia. Obecnie ma też już wybrankę serca. Dominika Tajner podkreśliła, że naprawdę uwielbia tę dziewczynę.

Choć 20-letni syn i jego ukochana nie wzięli jeszcze ślubu, Dominika Tajner nazywa partnerkę Maksymiliana „synową”. W dodatku rozpływa się nad ich wspólną relacją, która w przyszłości może się jeszcze bardziej rozwinąć. Uczestniczka „Królowej przetrwania” mogła liczyć na jej wsparcie.

Mam cudowną synową, przyszłą, ale już właściwie „zaklepaną”. Absolutnie cudowna dziewczyna, więc bardzo, bardzo mi kibicowali zdradziła Tajner.

W rozmowie gwiazda przyznała, że już czuje się, jakby była teściową, choć partnerka Maksymiliana nie mówi do niej „mamo”. Zwraca się do niej po imieniu.

To kolejny wątek wokół gwiazdy „Królowej przetrwania”, ale w ostatnim czasie mówiło się o niej także w kontekście rozwodu jej byłego męża, Michała Wiśniewskiego. Najpierw publicznie wsparła lidera Ich Troje. Później dowiedzieliśmy się, że Pola Wiśniewska zablokowała Dominikę Tajner.

Dominika Tajner szczerze o 20-letnim synu. Dba o jego prywatność

Temat syna Dominiki Tajner budzi coraz większe emocje w mediach, zwłaszcza że Maksymilian jest już dorosły. Gwiazda zaznaczyła jednak, że 20-latek nie chce być osobą publiczną i jako mama szanuje jego wybór. W dodatku sama wychowywała się w roli dziecka znanej osoby, Apoloniusza Tajnera, więc dobrze wie, z jakimi konsekwencjami to się wiąże.

Mój syn nie chce być osobą publiczną. (…) To wsiada na głowę. Inni mówią, że coś osiągnąłeś, ponieważ masz sławnego tatę i mamę czy kogoś innego w rodzinie wyjaśniła.

Dominika Tajner nie ukrywała, że chętnie pochwaliłaby się całemu światu osiągnięciami syna, ale ta decyzja należy do niego. Zdradziła natomiast, że Maksymilian wybrał kierunek studiów, o którym ona zawsze marzyła.

Zobacz także: