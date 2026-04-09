W szóstym odcinku "Królowej przetrwania" do uczestniczek nieoczekiwanie dołączył Dariusz Pachut. Podróżnik miał pomóc dziewczynom w przygotowaniach do jednej z konkurencji. Jego obecność wzbudziła szczególne emocje u Karoliny Pajączkowskiej, która od razu zaczęła go adorować. Jej zaloty wywołały jednak oburzenie wśród widzów.

Kontrowersje wokół zachowania Karoliny Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania"

Karolina Pajączkowska znalazła się pod ostrzałem widzów "Królowej przetrwania" po emisji odcinka, w którym w programie pojawił się Dariusz Pachut. Obecność byłego partnera Dody w "Królowej przetrwania" wywołała w uczestniczkach spore emocje, jednak to właśnie dziennikarka najbardziej dała się ponieść. Karolina Pajączkowska nie kryła zachwytu jego wyglądem i wprost przyznała, że ma słabość do atrakcyjnych mężczyzn.

No cóż, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie jestem wrażliwa na męskie wdzięki wyznała wprost.

Jej zachowanie szybko przerodziło się w otwarty flirt - od kokieteryjnych uśmiechów, przez próby zatrzymania gościa przy sobie, aż po dwuznaczne, momentami pikantne komentarze, które wywołały konsternację wśród pozostałych uczestniczek.

Zachowanie Karoliny Pajączkowskiej względem Pachuta pod ostrzałem widzów

To właśnie te sceny najmocniej zirytowały widzów i współuczestniczki show. W programie padły ostre komentarze o "żenadzie" i "odstraszającym" stylu podrywu, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza - internauci zarzucali Pajączkowskiej desperację i przesadę, porównując jej zachowanie do "zalotów z podstawówki".

Te miny zażenowania

Takie zaloty jak w podstawówce - czytamy w komentarzach.

Inni widzowie porównują także odcinek z udziałem Dariusza Pachuta do tego, gdy amerykański wojskowy przygotowywał uczestniczki "Królowej przetrwania" do konkurencji z torem przeszkód. Także wtedy Karolina Pajączkowska nie kryła oczarowania gościem specjalnym programu,

Ona ma tak na wszystkich facetów chyba. Przypomnijcie sobie w pierwszym odcinku też był instruktor, do którego robiła to samo. Naprawdę żenada - piszą internauci.

