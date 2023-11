3 z 4

Ariana Grande ma tatuaż z błędem?

Ariana Grande postanowiła wytatuować sobie tytuł "7 Rings" po japońsku. Piosenkarka jest bowiem zafascynowana tym językiem. Ma nawet własnego nauczyciela, z którym konsultuje pewne kwestie. Tak było również w tym przypadku. Ariana Grande zwróciła się do niego po pomoc, gdy internauci zaczęli wyśmiewać jej najnowszy tatuaż. Według nich znaki, które pojawiły się na jej dłoni, nie oznaczają wcale "7 Rings" (siedem pierścionków - przyp.red.), tylko "shichirin", co jest określeniem na... małe urządzenie do grillowania! Jak tłumaczy to Ariana Grande?

- Dokładnie, ominęłam “つの指”, co powinno się znajdować w środku. Bolało jak cholera (...) Nie wytrzymałabym jeszcze jednego symbolu. Ale to miejsce też szybko się łuszczy, więc jeśli zatęsknię za tym tatuażem, to następnym razem wycierpię wykonywanie całego napisu - wyjaśniła piosenkarka na Twitterze.

Zobacz także: Ariana Grande wróciła do byłego?! Para została przyłapana na ulicy. Mamy ZDJĘCIA

Ariana Grande postanowiła opublikować także wiadomość od swojego nauczyciela języka japońskiego, który potwierdza, że w jej tatuażu nie pojawił się żaden błąd. Według niego skrócona wersja tych słów może faktycznie oznaczać urządzenie do grilla. Jednak może to być również odczytywane jako "siedem pierścionków".