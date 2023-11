1 z 6

W listopadzie minęły dwa miesiące od tragicznej śmierci Mac Millera. Rapera zabiła śmiertelna mieszanka narkotyków, alkoholu oraz leków, co potwierdziła sekcja zwłok. Muzyk zmarł w swoim domu w San Fernando Valley. Teraz ta piękna posiadłość została przeznaczona do wynajęcia. Miesięczny koszt wynajmu to ponad 36 tysięcy złotych. Myślicie, że znajdą się śmiałkowie, którzy zechcą tam zamieszkać? A może domem zajmie się... Ariana Grande?!

