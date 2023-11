Reklama

Na ten moment fani Ariany Grande czekali kilka lat! Teraz jednak mogą odetchnąć z ulgą, bo sprawa jest już pewna - Ariana Grande w 2019 roku wystąpi w Polsce! Piosenkarka zagra koncert w ramach europejskiej trasy Sweetener World Tour. Kiedy będzie można zobaczyć ją na żywo?

Koncert Ariany Grande w Polsce - data, miejsce

Wiadomo już, że wokalistka zagra w Polsce koncert 9 września 2019 roku. Miejsce? Tauron Arena w Krakowie. Nie są znane jeszcze ceny biletów, ani data rozpoczęcia ich sprzedaży, ale pewne jest, że bilety szybko się rozejdą.

Polscy fani amerykańskiej piosenkarki nie ukrywają radości, bowiem na koncert Grande czekają od dwóch lat. Wokalistka miała przyjechać do Polski w 2017 roku w ramach trasy Dangerous Woman. Jednak po koncercie w Manchesterze, po którym doszło do zamachu, wokalistka przerwała trasę i do Polski już nie przyjechała. Wybierzecie się na jej koncert w Krakowie?

Ariana Grande zagra 9 września w Krakowie

East News

Wybierzecie się na jej koncert?