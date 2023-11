Reklama

Ariana Grande to jedna z popularniejszych piosenkarek na świecie. Od samego czerwca 2017 roku jej teledyski w serwisie VEVO zostały odtworzone już ponad 8 mld razy! Artystka dobrze wie, czego się dzisiaj słucha. Jej piosenki trafiają nawet do najbardziej wybrednych słuchaczy. Niestety okazuje się, że Grande może mieć poważne kłopoty. A wszystko przez utwór "7rings"...

Artystka właśnie opublikowała kolejny utwór z płyty "Thank U, Next". Piosenka "7rings" od razu wpadła fanom gwiazdy w ucho. Tylko w ciągu czterech dni kawałek w serwisie YouTube odtworzono ponad 56 mln razy! Dodatkowo w ciągu 24 godzin od premiery "7rings" w aplikacji Spotify odsłuchano go blisko 15 mln razy! Oznacza to, że Grande właśnie ustanowiła nowy rekord! Jednak jak się okazuje, wielki hit może być... plagiatem?! Zobaczcie jak to możliwe...

Według internautów Ariana zbyt mocno zainspirowała się piosenką "Mine" raperki Princess Nokia. Z opinią słuchaczy zgadza się również "poszkodowana", która nie ukrywa, że słyszy tam swoje hiphopowe brzmienie. Wokalistka nie odniosła się jeszcze do zarzutów.

Posłuchajcie obu utworów. Czy słusznie czepiają się Grande?

