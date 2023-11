1 z 4

Ariana Grande i Mac Miller byli parą przez ponad dwa lata. Niestety, ten związek zniszczyło uzależnienie rapera od narkotyków. Ariana Grande miała dość wybryków swojego ukochanego i odeszła. Kilka miesięcy później związała się z Petem Davidsonem, z którym również jej się nie udało. Ariana Grande wciąż jednak żywiła do Mac Millera ciepłe uczucia. Najlepiej świadczy o tym to, co zrobiła tuż po jego tragicznej śmierci we wrześniu 2018 roku. Mało która osoba zdobyłaby się na takie poświęcenie... Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

