Reklama

Ostatnio miesiące były dla Ariany Grande wyjątkowo intensywne, ale i dramatyczne. Dokładnie 10 maja ogłosiła, że rozstała się z Makiem Millerem, z którym była od 2 lat. Błyskawicznie związała się z komikiem, Petem Davidsonem, bo już po 2 dniach została z nim przyłapana. W sierpniu natomiast para była już zaręczona.

Jak wiadomo, sielanka nie potrwała zbyt długo. We wrześniu Mac Miller popełnił samobójstwo, co załamało Arianę Grandę. Artystka cierpiała tak bardzo, że postanowiła zakończyć relację z Petem. Wszystko wskazuje na to, że dobrze postąpiła, bo Pete po rozstaniu pokazuje swoją wyjątkowo obrzydliwą twarz. Właśnie żartował ze śmierci Millera!

Zobacz: Ariana Grande wciąż przeżywa śmierć Maka Millera! Opublikowała nagranie, przez które pęknie wam serce

Były chłopak Ariany Grande żartuje ze śmierci Maka Millera

Pete Davidson radzi sobie z rozstaniem w wyjątkowo niesmaczny sposób. Znany jest oczywiście ze swojego specyficznego poczucia humoru, jednak nie da się ukryć, że niektóre żarty w obliczu tragedii są po prostu niesmaczne. Najpierw Pete żartował sobie z faktu, że Ariana wyrzuciła go z domu, a teraz... ze śmierci Millera.

Czuje się, jak dobry koleś, któremu zawsze dostaje się po ch**u, a wszyscy i tak myślą sobie "och, jaki on biedny, byle by się nie zabił" - podsumował Davidson - powiedział Pete w programie "SNL"

Nie da się ukryć, że nawiązywanie do samobójstwa w momencie, gdy Mac Miller w ten sposób zakończył swoje życie jest naprawdę nie na miejscu. Można więc zrozumieć ostatnią decyzję Ariany, która postanowiła zniknąć z sieci, by nie czytać niektórych wiadomości.

Dzisiejszy dzień był wyjątkowy i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam tam być. Czas pożegnać się na chwilę z internetem. Trudno nie natknąć się na informacje, których nie chcę widzieć. To bardzo smutne i wszyscy bardzo się staramy, aby się trzymać. Kocham was i dziękuję, że zawsze jesteście - napisała ostatnio na swoim profilu na Instagramie.

A wy sądzicie, że Pete przesadził?

Przeczytaj: Ariana Grande wyrzuciła Pete'a Davidsona z domu, a on... zachował się skandalicznie! Nie uwierzysz, co zrobił

Zobacz też: DRAMATYCZNE wieści! Były chłopak Ariany Grande przyczynił się do śmierci Mac Millera?! To dlatego go zostawiła?!

Wielka miłość szybko się skończyła

Reklama

Niesmaczne żarty Pete'a mogą wykończyć Arianę