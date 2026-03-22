Rodzinne odcinki "Tańca z Gwiazdami"" od zawsze stanowią długo wyczekiwany element każdej edycji tanecznego hitu Polsatu. W najnowszym odcinku, w niedzielę 23 marca br., na parkiet Magdalena Boczarska zaprosiła swojego ukochanego partnera, Mateusza Banasiuka.

Gorący taniec Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka rozgrzał widownię "Tańca z Gwiazdami"

Choć gwiazdy show długo ukrywały, z kim pojawią się w tanecznym hicie Polsatu, niedawno Magdalena Boczarska zdradziła prawdę ws. "Tańca z Gwiazdami" wyznając, że to właśnie jej ukochany partner, a zarazem znany i ceniony aktor, Mateusz Banasiuk, zatańczy wraz z nią i Jackiem Jeschke. Warto wspomnieć, że Mateusz Banasiuk już wcześniej miał okazję zaprezentować się w tanecznym show. W 2014 roku artysta dotarł aż do ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami" u boku Hanny Żudziewicz.

Pamiętam jej spojrzenie i poczucie humoru, no oczarowała mnie po prostu (...) Najbardziej chwyta mnie za serce jak dopiero od kiedy stała się mamą, stała się szczęśliwa - mówił o Magdalenie Boczarskiej Mateusz Banasiuk w ''Tańcu z Gwiazdami''

Za nami elektryzujący występ Magdaleny Boczarskiej, Mateusza Banasiuka i Jacka Jeshke w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Po tym, jak czerwona zmysłowa kreacja aktorki rozpaliła publiczność do czerwoności, później zrobiło się jeszcze bardziej gorąco! Trio zaprezentowało zmysłowe tango argentyńskie, w którym nie zabrakło spektakularnych podnoszeń.

Chciałabym powiedzieć, to był nasz pierwszy wspólny taniec - wyznała Magdalena Boczarska.

Ja przez ostatnie lata częściej trzymałem gardę niż ramę, bo miałem takie role - dodał z rozbawieniem Mateusz Banasiuk.

Jurorzy nie kryli zachwytów.

To było zmysłowe, było dynamiczne, ja się trochę czułem jak w teatrze dramatycznym - przyznał Rafał Maserak.

Ja zawsze mówię, ze udany związek zależy od dwóch rzeczy, żeby znaleźć właściwą osobę i być właściwą osobą (...) u was się to przekłada na taniec - dodała Iwona Pavlović.

Magdalena Boczarska, Jacek Jeshke i Mateusz Banasiuk otrzymali maksymalną notę od jurorów w postaci 40 punktów.

Internauci zachwyceni występem Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka rozgrzał widownię "Tańca z Gwiazdami"

Tuż po emisji tańca Magdaleny Boczarskiej w towarzystwie Mateusza Banasiuka w sieci zawrzało. internauci nie kryli zachwytów nad wymownymi spojrzeniami i czułymi gestami zakochanych.

Najpiękniejszy występ ever!

To była uczta dla moich oczu i serca! Romantyzm i dramatyzm top! - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że Magdalenie Boczarskiej uda się wygrać najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami"? Trzeba przyznać, że ma naprawdę dużą konkurencję. W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Paulina Gałązka dostała owacje na stojąco.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News