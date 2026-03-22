Argentyńskie tango Boczarskiej i Banasiuka rozgrzało parkiet "Tańca z Gwiazdami" do czerwoności
W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło ogromu emocji i łez wzruszenia. Magdalena Boczarska zaprosiła na parkiet Polsatu swojego ukochanego, Mateusza Banasiuka, a ich tango argentyńskie rozgrzało widzów.
Rodzinne odcinki "Tańca z Gwiazdami"" od zawsze stanowią długo wyczekiwany element każdej edycji tanecznego hitu Polsatu. W najnowszym odcinku, w niedzielę 23 marca br., na parkiet Magdalena Boczarska zaprosiła swojego ukochanego partnera, Mateusza Banasiuka.
Choć gwiazdy show długo ukrywały, z kim pojawią się w tanecznym hicie Polsatu, niedawno Magdalena Boczarska zdradziła prawdę ws. "Tańca z Gwiazdami" wyznając, że to właśnie jej ukochany partner, a zarazem znany i ceniony aktor, Mateusz Banasiuk, zatańczy wraz z nią i Jackiem Jeschke. Warto wspomnieć, że Mateusz Banasiuk już wcześniej miał okazję zaprezentować się w tanecznym show. W 2014 roku artysta dotarł aż do ćwierćfinału "Tańca z Gwiazdami" u boku Hanny Żudziewicz.
Pamiętam jej spojrzenie i poczucie humoru, no oczarowała mnie po prostu (...) Najbardziej chwyta mnie za serce jak dopiero od kiedy stała się mamą, stała się szczęśliwa
Za nami elektryzujący występ Magdaleny Boczarskiej, Mateusza Banasiuka i Jacka Jeshke w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Po tym, jak czerwona zmysłowa kreacja aktorki rozpaliła publiczność do czerwoności, później zrobiło się jeszcze bardziej gorąco! Trio zaprezentowało zmysłowe tango argentyńskie, w którym nie zabrakło spektakularnych podnoszeń.
Chciałabym powiedzieć, to był nasz pierwszy wspólny taniec
Ja przez ostatnie lata częściej trzymałem gardę niż ramę, bo miałem takie role
Jurorzy nie kryli zachwytów.
To było zmysłowe, było dynamiczne, ja się trochę czułem jak w teatrze dramatycznym
Ja zawsze mówię, ze udany związek zależy od dwóch rzeczy, żeby znaleźć właściwą osobę i być właściwą osobą (...) u was się to przekłada na taniec
Magdalena Boczarska, Jacek Jeshke i Mateusz Banasiuk otrzymali maksymalną notę od jurorów w postaci 40 punktów.
Tuż po emisji tańca Magdaleny Boczarskiej w towarzystwie Mateusza Banasiuka w sieci zawrzało. internauci nie kryli zachwytów nad wymownymi spojrzeniami i czułymi gestami zakochanych.
Najpiękniejszy występ ever!
To była uczta dla moich oczu i serca! Romantyzm i dramatyzm top!
Myślicie, że Magdalenie Boczarskiej uda się wygrać najnowszą edycję "Tańca z Gwiazdami"? Trzeba przyznać, że ma naprawdę dużą konkurencję. W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Paulina Gałązka dostała owacje na stojąco.
