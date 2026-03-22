Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz już od pierwszego odcinka wzbudzają niemałe emocje wśród fanów "Tańca z Gwiazdami". Aktorka zauroczyła telewidzów nie tylko swoją osobowością, lecz także tańcem, o czym świadczy fakt, że przez niektórych nazywana jest nawet odkryciem "Tańca z Gwiazdami" tej edycji. W czwartym odcinku gwiazda wzruszyła wszystkich choreografią z mamą.

Paulina Gałązką z mamą w "Tańcu z Gwiazdami"

Paulina Gałązka dała się poznać szerszej polskiej publiczności jako aktorka nie tylko w filmach , lecz w także popularnych serialach jak np. "Pierwsza miłość". Gwiazda konsekwentnie trzyma swoje prywatne życie na uboczu, choć w wywiadzie z nami Gałązka podzieliła się wyznaniem o mężu. W odcinku rodzinnym postanowiła jednak wystąpić nie z mężem, a z mamą Eugenią.

W zapowiedzi występu telewidzowi mogli zobaczyć przedstawienie ich wzruszającej relacji. Gałązka zabrała tancerza Michała Bartkiewicza do swojej rodzinnej wsi, gdzie powitał ich rodzinny chór w akompaniamencie akordeonu. Aktorka wspomniała, że w dawnych latach to dziadek inspirował ją swoimi muzycznymi pasjami. Pokazała też ogródek swoich dziadków, że Gałązka odgrywała swoje pierwsze przedstawienia jako dziecko.

Nie mogę się doczekąć, żeby razem z mamą być na parkiecie powiedziała Gałązka.

Na parkiecie Paulina Gałązka z mamą oraz tancerzem Michałem Bartkiewiczem zatańczyli taniec standardowy. Był to walc angielski do piosenki Violetty Villas "Do ciebie mamo". Choreografia była pełna uczuć i delikatności, a po ostatnich dźwiękach utworu widać było wzruszenie w oczach Pauliny Gałązki. Po występie cała publiczność wstała, bijąc długie i głośne brawa.

Panie Eugenio, jest pani królową naszego parkietu od razu powiedział Krzysztof Ibisz.

Oceny występu Pauliny Gałązki i mamy w "Tańcu z Gwiazdami"

Rafał Maserak zagłosił żartobliwie zażalenie do produkcji, że nie dostarczyła jury wystarczającej liczby chusteczek, podkreślając, że choreografia była wzruszająca. Głos zabrała też Ewa Kasprzyk:

Ma pani wrodzony talent taneczny.

Nie zabrakło też pochwał w stronę utworu, który jedynie dodał całemu występowi uczuć.

To jest coś więcej niż wzruszenie. To było porażająco czułe oceniła Kasprzyk.

Ostatecznie Paulina Gałązką z mamą i Michałem Bartkiewiczem dostali 36 punktów.

