Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk od lat uchodzą za jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim show-biznesie. I choć aktorska para ma na swoim koncie spektakularne osiągnięcia, a artystka już niebawem wystąpi w najnowszej, 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", to zakochani rzadko dzielą się z fanami szczegółami swojego prywatnego życia. Także wyszukanie urządzone apartamenty aktorów, ten w Warszawie i nad Zalewem Zegrzyńskim, rzadko stanowią tło dla zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych artystycznej pary. Zobaczcie jak wyglądają. Luksus to mało powiedziane!

Tak wygląda industrialny apartament Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka

Apartament Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka na warszawskiej Pradze dosłownie wprawia w osłupienie. Znani aktorzy od prawie 10 lat tworzą parę, razem wychowują 9-letniego syna Henryka, a ich dom jest jednym z najciekawszych i najbardziej luksusowych wśród polskich gwiazd. Wnętrza są utrzymane w industrialnym, surowym stylu, który szokuje od pierwszego spojrzenia. Dwupoziomowy salon zachwyca ogromnymi przeszkleniami, które gwarantują zapierający dech w piersiach widok na panoramę stolicy oraz zieleń, a przeszklona ściana zalewa wnętrze naturalnym światłem.

Nie sposób przejść obojętnie obok charakterystycznych czarnych, metalowych ram okien, które podkreślają loftowy klimat mieszkania. Antresola oraz kręte, czarne schody to elementy, które nadają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Na balkon wychodzi się prosto z salonu, to tutaj gwiazdy mogą podziwiać tętniące życiem miasto.

Marmurowa wyspa, designerskie dodatki i nie tylko

Największą sensację w apartamencie Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka wzbudza kuchnia. Na środku króluje monumentalna, marmurowa wyspa, wykonana z ogromnych, jasnych płyt. To miejsce, gdzie aktorka chętnie pozuje na zdjęciach, nie tylko podczas świąt, ale także w codziennych sytuacjach. Część kuchenną zdobi również ściana luster, a całość oświetlają designerskie lampy w kształcie kul.

Wnętrze łączy industrialną surowość z przytulnością: jasne ściany optycznie powiększają przestrzeń, drewniana podłoga i meble vintage przełamują chłód metalu i marmuru. Na półkach stoją dziesiątki książek i pamiątek z podróży, tworząc atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi i pracy. To miejsce, w którym widać troskę o każdy detal, ale i wyczucie umiaru, nie znajdziemy tu przesady ani zbędnego przepychu. W apartamencie Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka codzienność przeplata się z luksusem i oryginalnością.

Drugie mieszkanie nad Zalewem Zegrzyńskim – pstrokaty sufit i odważny design

Apartament Magdaleny Boczarskiej i Mateusza Banasiuka to nie jedyne ich luksusowe lokum. Aktorska para posiada także drugie mieszkanie w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, zaledwie kilkanaście kilometrów od Warszawy. Wnętrza tej nieruchomości zaprojektowała siostra Mateusza Banasiuka i to właśnie tutaj czeka na gości prawdziwy szok, sufit, który natychmiast przyciąga uwagę.

Sufit ozdobiony jest nieregularnymi, czarnymi liniami tworzącymi dynamiczny, wirujący wzór, a pod nim zamocowano czerwone łańcuchy, na których zawisły okrągłe, białe lampy. Całość uzupełniają drewniane akcenty oraz widok na las za oknem. Tak oryginalny design czyni apartament miejscem niezwykłym, w którym można poczuć się niczym w Kalifornii albo Portugalii, tuż pod Warszawą.

Aktorka niebawem pojawi się w 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie, a jej domowe życie pozostaje źródłem inspiracji dla fanów i miłośników nietuzinkowych wnętrz. Zarówno mieszkanie na Pradze, jak i podwarszawski apartament przy Zalewie Zegrzyńskim są dowodem na to, że nawet najbardziej odważne pomysły mogą stworzyć harmonijną całość.

