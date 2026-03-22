18. edycja "Tańca z gwiazdami" od pierwszych odcinków budzi w telewidzach ogromne emocje. Na początku o Kryształową Kulę walczyło dwanaście par, a teraz w rywalizacji pozostało już dziesięć. Z parkietem pożegnali się już Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski, a jako druga odpadła Emilia Komarnicka ze Stefano Terrazzino. To sprawia, że kolejne notowania i przewidywania przed nowym odcinkiem budzą jeszcze większe emocje.

4. odcinek "Tańca z Gwiazdami" zaskoczy telewidzów

Najbliższy odcinek zapowiadany jest jako rodzinny. Gwiazdy mają pojawić się na parkiecie ze swoimi najbliższymi. Wiadomo już, że Natsu zatańczy ze swoim tatą, Jasper i Piotr Kędzierski pokażą się na parkiecie z mamami, a Gamou Fall z siostrzeńcem. Największe poruszenie wśród internautów wywołał jednak bliski Izabelli Miko, która do programu zaprosiła znanego ojca. Jednocześnie podkreślane jest, że nie jest pewne, czy tym razem któraś z par będzie musiała opuścić show. Mimo tej niepewności analitycy i bukmacherzy już przedstawili swoje typy, kto odpadnie z "Tańca z gwiazdami" po 4. odcinku.

Kto odpadnie w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

W typach bukmacherskich najmocniej wybrzmiewa jeden scenariusz. Najczęściej wskazywany jest Kamil Nożyński, który występuje w parze z Izabelą Skierską. W zestawieniach pojawia się kurs 1.55 na to, że to właśnie on pożegna się z programem w 4. odcinku. W innym ujęciu notowań kurs na takie rozstrzygnięcie podawany jest jako około 1.50. To sprawia, że przed rodzinnym odcinkiem oczy wielu osób będą skierowanych właśnie na tę parę.

Tuż za liderem typów wskazywani są Mateusz Pawłowski i Piotr Kędzierski. Przy obu nazwiskach pojawia się kurs 5.00, a w szerszych notowaniach określany również jako 5.00 i więcej. W tabeli kursów na odpadnięcie wyżej niż ta trójka pojawiają się też kolejne nazwiska: Izabela Miko z kursem 15.00 oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk z kursem 15.00. Dalej są m.in. Kacper "Jasper" Porębski (20.00), Sebastian Fabijański (25.00) i Paulina Gałązka (33.00), a najwyższe wartości w tym zestawieniu to 55.00 przy Gamou Fallu i 55.00 przy Magdalenie Boczarskiej.

W tle obecnych prognoz stale wraca wątek niespodzianki z poprzedniego odcinka. Emilia Komarnicka odpadła, a w notowaniach podawano, że kurs na takie zdarzenie wynosił 40.00. To przypomina, że nawet gdy kursy sugerują jeden dominujący scenariusz, program wciąż potrafi zaskoczyć.

