Anna Popek chyba najintensywniej korzysta z zalet przysługujących osobom popularnym, o czym świadczy częsta obecność na wydarzeniach publicznych. Zazwyczaj prezenterka wybiera kameralne imprezy, takie jak: premiery nowych kolekcji mało popularnych marek odzieżowych czy prezentacje kosmetyków do pielęgnacji ciała. Wczoraj dla odmiany gwiazda "Pytania na śniadanie" wybrała się na otwarcie pierwszego ekologicznego salonu fryzjerskiego w Warszawie Haircology. Podczas wizyty towarzyszyli jej oczywiście paparazzi.

Celebrytka w białym (prawdopodobnie sztucznym) futrze wkroczyła do salonu, w którym po przywitaniu się usiadła na fotelu. Z szerokiej oferty usług, Popek zdecydowała się na nałożenie ekologicznej farby do włosów i ich modelowanie, co odświeżyło jej fryzurę. Za tę przyjemność najprawdopodobniej zapłaciła ok. 340 złotych. Podczas układania fryzury, Anna zaawansowanie odpisywała na SMS-y.

Nowa fryzura musiała przypaść Popek do gustu, bo od razu po zejściu z fotela zaczęła szeroko uśmiechać się i pozować do pamiątkowych zdjęć trzymając w ręce środki do pielęgnacji włosów. Na podobną sesję jakiś czas temu zgodziła się Małgorzata Kożuchowska podczas bożnorodzeniowego manicure. Przypomnijmy: Kożuchowska poprawia paznokcie przed Wigilią

Jak ocenianie nową "ekologiczną" fryzurę Anny?