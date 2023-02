Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha, Mikołaj Krawczyk i Michał Ziembicki przez Donalda Trumpa nie dostali wiz? Według doniesień Super Expressu polscy aktorzy mieli wylecieć do Stanów Zjednoczonych na otwarcie Polonijnego Sezonu Kulturalnego. Polskie gwiazdy miały tam wystąpić w sztuce "Pikantni". Niestety, jak się okazuje przez zaostrzone przepisy dotyczące przyznawania wiz, wprowadzone przez Donalda Trumpa, spektakl z ich udziałem musiał zostać odwołany. Co z zaplanowanym przedstawieniem z udziałem Barbary Kurdej-Szatan, Anny Muchy, Mikołaja Krawczyka i Michała Ziembickiego? Polskie gwiazdy nie poleciały do USA Przedstawiciel agencji, która organizowała wyjazd aktorów do USA w rozmowie z tabloidem przyznał, że pojawiły się problemy z otrzymaniem wiz. Pomimo dostarczenia dodatkowych informacji, nie otrzymaliśmy decyzji o przyznaniu wiz pracowniczych. Prawdopodobnie musielibyśmy poczekać jeszcze kilka dni i byłaby ona pozytywna, ale fizycznie nie udałoby się zorganizować opłat, wizyty w ambasadzie i przylecieć na czas do Stanów. W związku z tym, by nie przepadły pieniądze i by nie zawieść widzów będziemy aplikować o inną datę. Najprawdopodobniej w styczniu, ponieważ jest to najbliższy wolny czas, kiedy mamy dostępnych wszystkich aktorów - przyznał Karol Bytner z agencji aktorskiej Gudejko. Zobacz także: Donald Trump skomentował wygląd Brigitte Macron! Miał być komplement, a wyszło... WIDEO Barbara Kurdej-Szatan i Anna Mucha nie poleciały do USA przez zaostrzone przepisy wprowadzone przez Donalda Trumpa. Spektakl z udziałem gwiazd został przełożony na inny termin.