Anna Lewandowska promuje akcję STOP ZWOLNIENIOM Z WF!

Rosnąca popularność Anny Lewandowskiej znajduje coraz większe odzwierciedlenie w jej pracy - blog żony Roberta cieszy się już ogromnym zainteresowaniem, organizuje też coraz więcej treningów w całej Polsce, a jesienią na rynku ukaże się jej debiutancka książka. Jest również chętnie zapraszana do telewizji, gdzie stała się prawdziwą ekspertką od zdrowego stylu życia.

Pierwszy dzień września z kolei Lewandowska rozpoczęła od pojawienia się w w Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie podczas inauguracji nowego roku szkolnego. Co tam robiła? Anna promowała akcję "Stop zwolnieniom z WF!", która ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Wykręcanie się od chodzenia na zajęcia z wychowania fizycznego to obecnie plaga w polskich szkołach, a Lewandowska przekonywała, że ruch to podstawa nie tylko wysportowanej sylwetki, ale i świetnego samopoczucia.



Całym sercem popieram tę akcję. Nie rozumiem zupełnie dlaczego tak wielu rodziców decyduje się na pozbawienie swoich dzieci cotygodniowej porcji ruchu. Próbowałam sobie wyobrazić powody takich decyzji – bez efektu. Na pewno jakiś nikły procent dzieci i młodzieży ma niestety schorzenia, które wykluczają udział w lekcjach WF - napisała na blogu Lewandowska.

Zobaczcie zdjęcia z jej wizyty w warszawskim gimnazjum: