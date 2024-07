1 z 8

Anna Kalczyńska na wakacjach w Grecji

Anna Kalczyńska wypoczywa z rodziną w pięknej Grecji. Na Instagramie prezenterki regularnie pojawiają się fotki ze słonecznej Krety, gdzie gwiazda stacji TVN spędza czas na plażowaniu i wycieczkach. Anna Kalczyńska nie zapomina również o bieganiu, a także chętnie pokazuje zdjęcia swoich trzech pociech. Wakacyjna atmosfera, przepiękne widoki i rodzinny czas wyraźnie im służą. Gwiazda również wygląda na wypoczętą i bardzo zadowoloną, a do tego...

Polecamy: Sezon na ogniska: czy można rozpalić ognisko w ogrodzie lub na działce? Co mówią przepisy?

...pokazała seksowną fotkę znad brzegu basenu w seksownym, czerwonym stroju kąpielowym! Co za figura! Musicie to zobaczyć to zdjęcie!

Zobacz też: TYLKO U NAS! Tomasz Lis nazwał ją "PIS-Kalczyńską". Anna Kalczyńska w końcu mu odpowiedziała!