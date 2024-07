Anna Dereszowska dzięki swoim rolą w filmach i serialach zdobyła sympatię widzów, a tysiące Polek może się z nią utożsamiać również za sprawą życiowych przygód. Taki wizerunek gwiazdy sprawia, że wiele firm angażuję ją do roli swojej ambasadorki. Aktorka właśnie została twarzą nowego i bardzo ciekawego przedsięwzięcia.

Dereszowska została ambasadorką i pierwszą członkinią Ladies Bemo Motors Club, który będzie wspierał i ułatwiał życie należącym do niego kobietom. Z tej okazji aktorka wzięła udział w sesji zdjęciowej, na której przedstawione codzienne życie kobiety-kierowcy.

- Stwierdzenie, że kobiety są gorszymi kierowcami jest dla nich krzywdzące. Znam wiele kobiet, które znakomicie prowadzą auto, jak i wielu facetów, którzy kiepsko radzą sobie na drodze. Będąc ambasadorką Ladies Bemo Motors Club zamierzam wspierać kobiety za kółkiem. Będę zachęcać panie do tego, by lepiej poznały swoje samochody i nauczyły się z każdej opresji wyjść obronną ręką, bo wbrew pozorom zmiana koła nie jest wcale taka straszna. Oczywiście zachęcam wszystkie panie do zapisania się do klubu, bo oprócz przynależności do grupy fajnych kobiet wiąże się z tym sporo profitów - powiedziała Dereszowska.