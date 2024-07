Anna Dereszowska wiele razy podkreślała jak ważny jest dla niej sport. To właśnie dzięki aktywności fizycznej aktorka może pochwalić się idealną figurą, której może pozazdrościć jej niejedna 20-latka. Dereszowska w rozmowie z dwutygodnikiem "Show" zdradziła, że nie potrafi żyć bez adrenaliny, której jej nie brakuje podczas udziału m.in. w rajdach samochodowych. Okazuje się, że największą przyjemność sprawia jej jednak... bieganie.

- To wszystko sprawia mi ogromną przyjemność, a najbardziej-bieganie. Biegam trzy razy w tygodniu, jeśli się nie uda- dwa, 50 minut do godziny, 10km. Robię trzy kółka po parku Skaryszewskim i wracam. To sprawia, że czuję się ze sobą dużo lepiej. Dotleniam się i jest to czas tylko dla mnie, kiedy mogę sobie pomyśleć o różnych sprawach- przyznaje aktorka.