Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli udział w 16. edycji festiwalu filmowego Mastercard OFF Camera. Para po raz pierwszy pojawiła się razem na tym wydarzeniu, a w międzyczasie znaleźli chwilę na romantyczny spacer po Krakowie. Anna Cieślak i Edward Miszczak wyglądali na bardzo zakochanych, a na twarzy aktorki widać było uśmiech...

W 2020 roku media zelektryzowała wiadomość o związku Anny Cieślak z Edwardem Miszczakiem. Parę dzieli 25 lat różnicy i początkowo ta relacja wywoływała spore kontrowersje, ale aktorka i obecny dyrektor programowy Polsatu nie przejmowali się tymi komentarzami i w sierpniu 2021 roku wzięli ślub.

- Teraz mam okres prywatnej radości, po śmierci żony mam nową partnerkę i jestem z nią bardzo szczęśliwy. To zmienia życie - mówił w rozmowie z "Newsweek" w 2020 roku.

Edward Miszczak nie ukrywa, że małżeństwo z Anną Cieślak wygląda zupełnie inaczej i para spędza ze sobą dużo czasu. Do tej pory 68-latek był przyzwyczajony do związku na odległość, bo jego pierwsza żona Małgorzata mieszkała w Krakowie razem z synami.

Teraz Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli udział w 16. edycji festiwalu filmowego Mastercard OFF Camera, a fotoreporterzy przyłapali parę podczas spaceru w Krakowie. Zakochani trzymali się za ręce...

Anna Cieślak nie ukrywa, że usłyszała i przeczytała mnóstwo krytycznych słów na temat swojej relacji. Początkowo te słowa mocno ją dotknęły, ale z czasem nie myślała już o tym i teraz cieszy się swoim szczęściem. Na najnowszych zdjęciach widać, że uśmiech nie schodził z jej twarzy.

- Ludzie piszą, że popełniam błąd, że co ja wyprawiam, że gdybym miała taką córkę, tobym się jej wstydziła. Kiedyś wiele nocy przepłakałam, teraz to mnie w ogóle nie dotyka. Smutne jest tylko to, że hejtują głównie kobiety - mówiła w rozmowie ze "Zwierciadłem".