Anna Cieślak zaskoczyła swoich fanów na Instagramie. Aktorka rzadko publikuje zdjęcia na którym możemy zobaczyć jej męża, ale tym razem zrobiła wyjątek i pokazała wyjątkowy kadr z Edwardem Miszczakiem. Pod fotkami na których zakochani pozują w identycznych koszulkach pojawiło się sporo komentarzy. Małgorzata Socha nie ukrywa zachwytu!

Związek Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak od samego początku wzbudza ogromne emocje. Według medialnych doniesień między dyrektorem programowym Polsatu (wówczas dyrektor programowy TVN), a młodszą o 26 lat aktorką zaiskrzyło pod koniec 2019 roku. Latem 2021 roku zakochani powiedzieli sobie "tak", a na uroczystości pojawiła plejada największych gwiazd. Zakochani bardzo dbają o swoją prywatność i nie pokazują się zbyt często na oficjalnych imprezach. Anna Cieślak prowadzi własne konto na Instagramie, ale również tam bardzo rzadko pokazuje zdjęcia z mężem. Tym razem jednak aktorka zaskoczyła fanów i pokazała wyjątkowe kadry na którym ona i Edward Miszczak pozują w identycznych koszulkach z napisem "I'm a feminist" ("Jestem fiministką/feministą" przyp. red.).

Yes, We are (tak, jesteśmy przyp. red.)

Anna Cieślak napisała na Instagramie.