Edward Miszczak i Anna Cieślak nie szczędzą sobie czułych gestów na gali MocArty 2022

W czwartek 25 sierpnia odbywa się impreza ramówkowa telewizji TVN, na której zaprezentowane zostaną największe hity stacji oraz nowości nadchodzącej jesieni. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada gwiazda, a wśród nich m.in. Anna Cieślak. Gwiazda na czerwonym dywanie chętnie pozowała fotoreporterom do kolejnych zdjęć i prezentowała swoją kreację. Zobaczcie zdjęcia! Anna Cieślak w granatowym garniturze na ramówce TVN 25 sierpnia stacja TVN zaprezentuje swoje najgorętsze hity, które już za kilka tygodni pojawią się na antenie. Wśród zaproszonych gości pojawiła się cała plejada gwiazd, która dumnie reprezentuje swoje formaty. Nie mogło zabraknąć Anny Cieślak , która promuje uwielbiany przez Polaków serial "Na wspólnej". Gwiazda zdecydowała się na klasyczną stylizację o kroju, który mógł zdeformować jej figurę. Uniknęła wpadki? Sprawdźcie zdjęcia! Zobacz także: OFF Camera 2022: Anna Cieślak i Edward Miszczak razem na festiwalu filmowym! Anna Cieślak na specjalną okazję wybrała granatowo niebieski komplet garniturowy z motywem ptasich piór. Aktorka założyła krótką, taliowaną marynarkę oraz szerokie spodnie, do tego klasyczne czarne szpilki oraz obcisłą koszulkę. Całości dopełnił lekki świetlisty makijaż oraz zaczesana do tyłu fryzura. Gwiazda nie zapomniała również o delikatnej biżuterii. Z twarzy Anny Cieślak nie schodził uśmiech. Gwiazda chętnie pozowała fotoreporterom do kolejnych kadrów. W ostatnim tygodniu miała o wiele więcej okazji do uczczenia. Anna Cieślak i Edward Miszczak świętowali rocznicę ślubu. Przy okazji to pierwsza ramówka, po tym jak Edward Miszczak zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora programowego TVN. W innym wypadku pojawiliby się na wydarzeniu razem, chociaż nie zdarzało im się pozować wspólnie na ściance. ...