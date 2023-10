Wtorkowa gala z okazji 30. urodzin Polsatu przyciągnęła do Teatru Wielkiego w Warszawie plejadę gwiazd. Na czerwonym dywanie brylowały m.in. Doda, Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska oraz Izabela Janachowska. Tego wydarzenia nie mógł przegapić Edward Miszczak, który jeszcze kilka miesięcy temu był dyrektorem TVN. Podczas imprezy towarzyszyła mu Anna Cieślak.

Edward Miszczak i Anna Cieślak na gali 30-lecia Polsatu

Uroczystość Polsatu przyniosła kilka niespodzianek. Największą z nich było pojawienie się Wiktorii Gąsiewskiej z nowym chłopakiem! Drugiego dnia wszyscy zaś zastanawiali się, czy Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znowu są razem. Choć niedawno aktorzy ujawnili, że się rozstali, ich zachowanie podczas imprezy mówi coś zupełnie innego.

Zainteresowanie wzbudził również Edward Miszczak i Anna Cieślak. Po tym, jak dziennikarz ogłosił, że odchodzi z TVN po 25 latach pracy, wiele osób uważało, że szykuje się na zasłużoną emeryturę. Jednak szybko okazało się, że Miszczak przechodzi do Polsatu! Choć na gali nie wspominano o nim ani słowem, wiadomo już, że Miszczak zostanie nowym dyrektorem programowym Polsatu, ale również wiceprezesem spółki. Pracę rozpocznie od połowy stycznia (wcześniej obowiązywał go zakaz konkurencji). Dotychczasowa dyrektor programowa, Nina Terentiew, przejdzie do rady nadzorczej Polsatu.

Choć Miszczak jeszcze nie pracuje dla Polsatu, to i tak pojawił się na wielkiej gali z okazji urodzin stacji, razem z żoną, aktorką Anną Cieślak. Zobaczcie, jak się prezentowali.

