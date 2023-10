Jeszcze przed ślubem Anna Cieślak udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że nie do końca rozumie zainteresowanie jej związkiem ze starszym o 26 lat Edwardem Miszczakiem. Dla popularnej aktorki (teraz możemy ją oglądać m.in. w filmie "Czarna owca") różnica wieku nie ma żadnego znaczenia:

Ale że co, że to jest mezalians, że duża różnica wieku? ... Oczywiście łatwiej jest oceniać innych, niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem - mówi w rozmowie z kobieta.pl aktorka.