Edward Miszczak świętuje 68. urodziny. Po śmierci pierwszej żony szczęście odnalazł u boku Anny Cieślak

W minioną sobotę, Edward Miszczak i Anna Cieślak wzięli ślub w kościele św. Anny w Krakowie. Zaproszono ponad 200 gości, w tym mnóstwo gwiazd, m. in. Agnieszkę Woźniak-Starak, Małgorzatę Sochę, Andrzeja Seweryna, Martę Żmudę Trzebiatowską z mężem Kamilem Kulą czy Monikę Olejnik. Gwiazdorskie towarzystwo oraz najbliższa rodzina zostali ugoszczeni na przyjęciu weselnym daniami z najwyższej półki. Co było na stole? Oto menu weselne Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka. Zobacz także: Anna Cieślak i Edward Miszczak są już małżeństwem. Co połączyło najbardziej tajemniczą parę show-biznesu? Co goście jedli na weselu Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka? Edward Miszczak i Anna Cieślak wzięli ślub w Krakowie. Goście weselni bawili się w luksusowej restauracji na krakowskim Kazimierzu. Msza ślubna również odbyła się tylko w gronie zaproszonych gości , a przy drzwiach stała ochrona pilnująca listy gości. Na czas ceremonii, świątynia była wyłączona z użytku wiernych. Dyrektor programowy TVN i jego małżonka chcieli utrzymać swój ślub w tajemnicy i przeżyć go tylko w gronie najbliższych. Pod kościołem pojawili się paparazzi, jednak udało im się uchwycić parę młodą jedynie z daleka. W mediach pojawia się coraz to więcej szczegółów z jednego z najbardziej tajemniczych ślubów roku. Wiadomo już, że para młoda zamiast prezentów wolała poprosić gości o cegiełki dla Fundacji TVN, a teraz na jaw wyszło, co serwowano gościom podczas wesela. Młoda para zapewniła weselnikom nie tylko krakowskiego pianistę, ale i wykwintne dania. Jak podaje Super Express, kelnerzy zaserwowali zamiast rosołu, zupę borowikową. Następnie goście zajadali risotto i różne sałatki, a osłodzili się musem malinowym z gorzką czekoladą. Z pewnością...