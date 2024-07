Anja Rubik nie zwalnia tempa. Co chwilę pojawią się w kampaniach i reklamach największych domów mody. Tym razem wystąpiła w sesji zdjęciowej promującej najnowszą, wiosenna kolekcję Anthony'ego Vaccallera dla francuskiej sieci sklepów La Redoute.

Anthony Vaccaller, to Włoch urodzony w Belgii. I choć ostatecznie osiadł w Paryżu widać w jego projektach belgijską szkołę, połączoną z typowym włoskim podejściem do kobiecej sylwetki. Dopiero od niedawna rozpoczął pracę na własny rachunek, wcześniej był jednym z projektantów słynnego domu mody Fendi. Jak widać 29-letni projektant radzi sobie naprawdę świetnie!

Anja pięknie się prezentuje w białych ubraniach projektanta. Naszym zdaniem sesja jest bardzo kobieca i seksowna, ale w żadnym razie nie jest wulgarna.

A wam jak się podoba Rubik w takim wydaniu?

Reklama