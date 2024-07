1 z 7

Najsłynniejsza polska modelka - Anja Rubik - jest gościem festiwalu w Cannes. W wolnych chwilach korzysta z uroków Lazurowego Wybrzeża... Paparazzi spotkali ją nad morzem, gdzie poszła popływać. A towarzyszył jej tajemniczy mężczyzna.

To, co zwraca uwagę, to kształty modelki. Dotąd kojarzyliśmy ją jako osobę bardzo szczupłą, dla wielu wręcz za bardzo. Tymczasem na najnowszych zdjęciach kształty Anji Rubik są bardziej kobiece. Jakby się lekko zaokrągliła. Też to widzicie?

