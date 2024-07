Anna Lewandowska nie zwalnia tempa! Żona Roberta Lewandowskiego przez cały okres wakacji będzie prowadziła liczne warsztaty i treningi. 20 czerwca w Gdańsku poprowadzi duży trening dla swoich fanek, a pod koniec lipca rozpocznie kolejny obóz w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo - Stara Wieś".

Już we wrześniu Ania stawi się też na zgrupowaniu kadry narodowej, która będzie przygotowywać się do jesiennych Mistrzostw Europy w karate. To nie koniec planów Ani! Trenerka zaraz po wakacjach chce wypuścić swoją linię gadżetów!

“Już niedługo będę miała linię swoich gadżetów, np. lunch box''y, fartuszki i to już od września”, powiedziała Ania podczas czatu w DDTVN.

Czy wśród wszystkich zawodowych planów Ani Lewandowskiej znajdzie się miejsce dla Roberta? Oczywiście! Para już 22 czerwca będzie obchodziła drugą rocznicę ślubu. Jak udało nam się dowiedzieć, Ania i Robert na przełomie czerwca i lipca wyjadą na zagraniczne wakacje. W ubiegłym roku odpoczywali w Portofino. Gdzie pojadą tym razem? Nie wiadomo. Na razie para skupia się na swoich sprawach zawodowych - Ania prowadzi warsztaty, Robert trenuje z kadrą narodową.