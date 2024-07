Anna Lewandowska udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym opowiedziała o swoim małżeństwie z Robertem Lewandowskim. Lewandowska zdradziła kilka sekretów z ich życia. Jak odbiera sukcesy męża i czy jest o nie zazdrosna? Trenerka przyznała, że jest dumna z sukcesów Roberta, ale nie rozpieszcza go komplementami, a nawet... mówi mu, co źle zrobił.

Do występów Roberta podchodzę na zimno. Mówiąc czasami, że było bardzo dobrze, ale też co można było zrobić lepiej. Robert bardzo to docenia - opowiada Ania w SE.