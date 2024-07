Mecz Polska - Ukraina już dziś o godzinie 18! Jesteście gotowi na te emocje? Anna Lewandowska na pewno już tak, i to nie sama... Żona Roberta Lewandowskiego wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym widać jak razem z polskim siatkarzem Andrzejem Wroną przygotowują się do meczu Polska - Ukraina. Zdjęcie wrzucone przez Anię jest naprawdę zabawne, ponieważ widać na nim dużą różnicę wzrostu między Lewandowską (168 centymetrów wzrostu) a Wroną, który mierzy aż 205 centymetrów! Myślicie, że Robert Lewandowski powinien czuć się zagrożony? My sądzimy, że nie, ponieważ Ania z pewnością nie myśli o zmianie męża ;), a Wrona ponoć się spotyka z Sabiną Jeszką znaną z "Mam Talent".

My oczywiście dołączamy się do Ani Lewandowskiej i Andrzeja Wrony i razem z nimi kibicujemy Polakom! Was również zachęcamy!

Wygramy z Ukrainą? Z "kulkami mocy" Ani na pewno tak! ;)