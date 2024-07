Angelina Jolie chce adoptować kolejne dziecko? Jak widać rozwód wcale nie nie przeszkodzi aktorce w powiększaniu rodziny. Gwiazda zawsze marzyła o tym, aby mieć liczną rodzinę i jak widać szóstka dzieciaków to wciąż za mało. Jak donosi serwis plotkarski Radar Online, Angelina Jolie marzy o tym, aby zaadoptować dziecko z Syrii. Niewykluczone, że uda jej się przejść pomyślnie cały proces.

Reklama

Warto wspomnieć, że Angelina Jolie wraz z Bradem Pittem adoptowała już Maddoxa z Kambodży, Zaharę z Etiopii i Paxa z Wietnamu. Wspólnie mają też troje biologicznych dzieci. To właśnie o sześcioro pociech Brad Pitt i Angelina Jolie będą toczyć batalię w sądzie.

Przypomnijmy, że para rozstała się po blisko dwunastu latach związku. Pozew rozwodowy złożyła Angelina Jolie, a jako powód podała niezgodność co do wychowywania dzieci. Brad Pitt przyznał, że nie odpuści tak łatwo i będzie walczył w sądzie do ostatniej chwili.

Po czyjej stronie jesteście w tym konflikcie?

Zobacz także

Zobacz: Brad Pitt nie odda dzieci Angelinie Jolie! Aktor chce walczyć o prawo do opieki!

Angelina Jolie chce adoptować kolejne dziecko

East News

Reklama

Aktorka chce jeszcze powiększyć rodzinę