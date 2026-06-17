Aneta Zając to popularna aktorka, która ma na koncie występy w wielu produkcjach telewizyjnych. Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola Marysi w serialu "Pierwsza miłość". To właśnie na planie tego serialu zagrała u boku Mikołaja Krawczyka. Warto jednak podkreślić, że aktorzy poznali się w szkole filmowej. Przez lata tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. W 2011 roku doczekali się synów bliźniaków. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Dziś Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk nie mają zbyt dobrych relacji. Aktorka wystąpiła w podcaście "Galaktyka Plotek", gdzie opowiedziała o relacji z byłym partnerem.

Aneta Zając wprost o Mikołaju Krawczyku. Jest szansa na zgodę?

W najnowszej rozmowie prowadzący Marcin Wolniak zapytał Anetę Zając o możliwość pogodzenia się z Mikołajem Krawczykiem. Aktorka zaskoczyła odpowiedzią, która sugeruje, że nie wyklucza takiej opcji.

Oczywiście, to jest bardzo fajna sytuacja, jeżeli dwójka osób się rozchodzi i potrafi to zrobić z klasą i się dogadują właśnie dla dobra dzieci. Zawsze trzeba dążyć do tego, przynajmniej ja tak uważam powiedziała.

Aktorka nawiązała także do negatywnych komentarzy byłego partnera na jej temat.

Odpowiedzi na takie zaczepki nie budują tych dobrych relacji. Więc mimo wszystko warto wziąć głęboki oddech i się zastanowić, czy jest to warte tego, żeby odpowiadać wspomniała Aneta Zając w rozmowie.

Aneta Zając dba o dobro synów. To dlatego nie komentuje wypowiedzi Mikołaja Krawczyka?

Jakiś czas temu Mikołaj Krawczyk dosadnie skomentował wygląd Anety Zając. Stwierdził, że "to super, że w końcu schudła". Aktorka została zapytana o to, co sądzi na temat takich uszczypliwych słów ze strony partnera.

Nie chciałabym tego komentować, zresztą tego nie skomentowałam w tamtym czasie, bo uważam, że każdy bierze odpowiedzialność za to, jakie słowa wypowiada publicznie i też niepublicznie. I przede wszystkim skupiam się na tym, że ja swojej wypowiedzi nie chciałabym dawać w mediach wspomniała.

Zając zaznaczyła w podcaście, że dobro ich synów to dla niej priorytet.

Wiem, że nasze dzieci mają do tego dostęp. I to jest dla mnie priorytet. I to jest najważniejsze. I moje jakieś tam emocje i uczucia w tym momencie odkładam na bok skwitowała.

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