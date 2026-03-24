Aneta Zając ma powód do świętowania. Właśnie się pochwaliła

Widzowie już od lat dobrze znają Anetę Zając. Aktorka zasłynęła rolą Marysi w serialu „Pierwsza miłość”. Prywatnie aktorka jest szczęśliwą mamą. 15 lat temu Aneta Zając urodziła bliźniaki. Chłopcy przyszli na świat przed planowanym terminem.

Aneta Zając świętuje 15. urodziny synów. Pokazała zdjęcia

Zazwyczaj Aneta Zając mocno broni swojej prywatności. Aktorka woli nie mówić o dawnym związku. Rzadko też wspomina o swoich dzieciach. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. Okazja była szczególna. Jej synowie skończyli 15 lat. Gwiazda postanowiła to uczcić i pokazała dwie fotografię.

Dziś ta dwójka świetnych ludzi kończy 15 lat! napisała na Instagramie.

Warto przypomnieć, że aktorka wciąż budzi duże emocje w mediach społecznościowych. Niedawno Aneta Zając pochwaliła się wielką metamorfozą. W ostatnich miesiącach aktorka mocno wzięła się za trening, co również zauważyli jej fani.

Warto przypomnieć, że Aneta Zając została mamą w 2011 roku. Na założenie rodziny zdecydowała się po kilku latach związku z ówczesnym partnerem. Wcześniej, ze względu na nadmiar pracy, nie mieli na to czasu. Sytuacja okazała się bardzo trudna, ponieważ synowie aktorki przyszli na świat aż dwa miesiące przed planowanym porodem. Chłopcy wymagali intensywnej opieki medycznej. Zając opowiedziała o ryzyku i stresującym doświadczeniu w podcaście „Bliżej”.

Ciąża bliźniacza jest ciążą dużego ryzyka, więc to już był taki element, że musiałam bardzo, bardzo na siebie uważać i reagować na każde sygnały. No a że ciąża bliźniacza wiąże się właśnie z ryzykiem wcześniejszego porodu, to cały czas ja miałam tę świadomość, tylko że myślałam, że u mnie będzie wszystko okej. No i troszeczkę mnie to wszystko zaskoczyło, bo jednak stwierdzili chłopcy, że „A, wychodzimy wcześniej”. Wyszli dwa miesiące za wcześnie, więc trochę sobie spędziliśmy czasu w szpitalu wyjaśniła.

