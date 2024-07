1 z 6

Aneta Todorczuk-Perchuć i Marcin Perchuć wybrali się ze swoimi dziećmi - córką Zosią i synkiem Stasiem do Multikina. Niedawno aktorka para została ambasadorami akcji „Rodzina do kina” w sieci Multikino. Pierwszym filmem, który wspólnie obejrzeli i zrecenzowali to „Kung Fu Panda 3”. O co chodzi?

Celem akcji „Rodzina do kina” jest zachęcenie rodzin z dziećmi do wspólnego spędzania czasu w kinie oraz popularyzowanie oglądania filmów na dużym ekranie. Dzięki akcji „Rodzina do kina” rodzic przy zakupie biletu ulgowego dla dziecka na ten sam film, za swój zapłaci 3 zł mniej od ceny normalnej. Bilety rodzinne mogą być nabyte maksymalnie przez dwoje rodziców lub opiekunów. Oferta obowiązuje przez cały tydzień na seanse rozpoczynające się do godziny 17.00, na filmy familijne 2D i 3D bez ograniczeń wiekowych.

Spędzanie czasu w rodzinnym gronie jest dla nas bezcenne. Zawsze staramy się go jak najlepiej wykorzystywać. Kino jest nam bliskie ze względów zawodowych i mam nadzieję, że Zosia i Staś zarażą się jego magią i pokochają je tak jak ja i mój mąż, a filmy, które zobaczymy w ramach akcji „Rodzina do kina” będą dla nas inspiracją do ciekawych rozmów – dodaje Aneta Todorczuk-Perchuć.

Obecnie w ramach akcji „Rodzina do kina” na wielkim ekranie można zobaczyć między innymi: „Zwierzogród” oraz „Kung Fu Panda 3”. Natomiast w kolejnych miesiącach rodzice z dziećmi będą mogli obejrzeć na przykład: „Angry Birds Film”, „Gdzie jest Dory?” czy „Epokę lodowcową: Mocne uderzenie”.

