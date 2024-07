1 z 6

Aneta Sablik, odkąd wygrała niemiecką edycję Idola, robi prawdziwą furorę za granicą. Zanim jednak doszła do wielkiego finału musiała pokonać wiele trudności. Jedną z barier był brak znajomości języka niemieckiego, co już na początku mogło wyeliminować Polkę z castingów. Producentom show jednak bardzo zależało na jej obecności w programie. Przypomnijmy: Producenci złamali regulamin niemieckiego Idola dla Sablik

Aneta obecnie jest rozchwytywaną gwiazdą, także w Polsce. Dziś rano wystąpiła w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o kulisach programu i przygotowaniach do wydanie debiutanckiego albumu. Zapytana czy brała udział w jakimś polskim talent-show zaskoczyła prowadzących:

Byłam w jednym programie, nie dostałam się, ale startowałam. Nie byłam wystarczająco dobra - przekonywała wokalistka

Jej talent dostrzegli jednak producenci programu Must Be The Music, gdzie artystka wystąpi jako gość specjalny. Wokalistka zapewnia też, że marzy jej się kariera w i koncerty w Polsce. Występ w show Polsatu to najlepszy początek!

Tak Aneta podbija polską telewizję: