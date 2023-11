Jak aktorska para spędza dzień dziecka? Lenska napisała o tym na Instagramie.

Co roku w Dzień Dziecka angażowaliśmy się tylko dziećmi, żeby miały cudowny dzień, żeby miały piękne prezenty, żeby były uśmiechnięte i szczęśliwe, a sobie nie myśleliśmy. Zawsze byłam pewna, że nie mogę odpoczywać, że jestem matka do kwadratu, że muszę wszystko dla dzieci robić i skupiać na nich. I wiecie co? Odkąd wróciłam do życia trochę się zmieniło, bo dbamy o wszystkich????Rafał jest dziś w pracy i cieszę, że robi to co lubi, Ja odpoczywam, koleżanka zabrała na zabawę Zosię od rana i pewnie szaleją, a Antek spędza dzień z najlepszymi kolegami. Nikt z Nas się nie stresuję, pomimo tego, że każdy robi to czego potrzebuje! To dla mnie nowość!!! Ten na zdjęciu mężuś cały dzień dziś będzie pracował i nie spotka Nas, ale kocha Nas serio serio mając zawsze śmieszną minę, a My po południu spędzimy piękny czas z naszymi znajomymi, który zdeklarowali się nami zająć - świat jest piękny????A Wam dziś życzę tego samo - szczęscia???? - napisała Alżbeta Lenska.