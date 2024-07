Wielkie zamieszanie z serialu "Wielkie kłamstewka" HBO. Fani serialu zauważyli, że w jednej ze scen aktor Alexander Skarsgard pokazał przyrodzenie! Jednak trwają dyskusje czy to prawdziwy penis, złudzenie optyczne czy może... atrapa?

Zobaczcie sami.

Penis czy atrapa?

Co sądzicie? To peni czy atrapa?

I jak? Czy też uważacie, że wątpliwość wzbudziła wielkość przyrodzenia aktora? Fai serialu piszą, że:

- Alexander Skarsgard ma największego penisa na świecie, albo w serialu użyto gumową atrapę. - To wieeeeelki dzień dla HBO.

Serial "Wielkie kłamstewka" ma gwiazdorską obsadę i jest wielkim hitem HBO. Grają w nim m. in. Nicole Kidman, Resse Whiterspoon, Laura Dern i opowiada problemach bogaczy z małego miasteczka. W ostatnim odcinku w jednej ze scen szwedzki aktor, który gra męża Nicole Kidman, w kolejnej seks kłótni serialowej pary pokazał to co ma w spodniach. Myślicie, że "to" jest prawdziwe?

Alexander Skarsgard znany jest z różnych odsłon ciała... w filmach i serialach.

Ubrany Alexander Skarsgard wygląda tak.