Aleksandra Żebrowska jest w czwartej ciąży! Radosną nowinę przekazała w zaskakujący sposób

Michał i Aleksandra Żebrowscy świętują urodziny swojego najstarszego syna i z tej okazji opublikowali jego zdjęcie na Instagramie. To pierwszy raz, kiedy zdecydowali się pokazać twarz, któregokolwiek ze swoich dzieci. Oboje bardzo cenią sobie swoją prywatność i rzadko pokazują rodzinne zdjęcia w sieci, a jeżeli tak się dzieje, to fotki nie naruszają prywatności maluchów. Franek, najstarszy syn Michała i Aleksandry Żebrowskich, ma już 10 lat! Do kogo jest podobny? Zobacz także: Żona Michała Żebrowskiego wreszcie pochwaliła się brzuszkiem! Ale już wielki... Michał Żebrowski po raz pierwszy pokazał zdjęcie najstarszego syna Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska są szczęśliwymi rodzicami dwójki chłopców - Henryka oraz Franciszka. Niedługo ich rodzina się powiększy, ponieważ żona aktora niedawno zdradziła, że jest w trzeciej ciąży! Michał i Aleksandra, pomimo trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, mają wiele powodów do radości, kolejnym z nich są 10-te urodziny Franciszka! Dumni rodzice z tej okazji po raz pierwszy zdecydowali się pokazać twarz chłopca. Wzruszające zdjęcia pojawiły się zarówno na profilu Michała Żebrowskiego jak i Aleksandry Żebrowskej. Sto lat Franiu! #10lat ❤️ - napisali dumni rodzice, prezentując pierwsze zdjęcia z ukochanym synkiem, jakie kiedykolwiek zrobili Pod zdjęciami ze wspomnieniami z 2010 roku pojawiło się mnóstwo urodzinowych życzeń dla Frania, my również się do nich przyłączamy! Zobacz także: Michał Żebrowski znów zostanie ojcem? Żona aktora pochwaliła się zaskakującym zdjęciem Michał Żebrowski z okazji 10. urodzin syna, Franka, zrobił wyjątek i po raz pierwszy opublikował jego zdjęcie. To pamiątka sprzed 10 lat. ...