Aleksandra Żebrowska zaskakuje zdjęciem! "Czasami najprzyjemniej jest poleżeć bez spodni na kanapie"

Aleksandra Żebrowska w sierpniu została po raz trzeci mamą. Razem z mężem Michałem Żebrowskim powitała na świecie synka Feliksa. Celebrytka w jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie pokazała zaskakujące zdjęcie w samej bieliźnie.

O co chodzi? Zobaczcie.

Zdjęciu gwiazdy towarzyszy ważne przesłanie dla przyszłych mam. Łączy się ono z akcją "Szczęśliwa ciąża z Mamo To Ja".

Pod jej zdjęciem pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Internautki jednogłośnie stwierdziły, że to najlepszy sposób na relaks.

Jestem w 23TC i serio dla mnie najlepszy relaks to właśnie ten.. leżąc na kanapie oglądając rzeczy dla dzieciątka 😍

Warto wspomnieć, że Aleksandra Żebrowska ma za sobą trudną przeszłość. Mając 24 lata, na rutynowym badaniu USG po raz pierwszy dowiedziała się, że straciła dziecko. Przed porodem Feliksa, wyznała, że dokładnie rok temu też była w ciąży – pozamacicznej.

Jak się okazało, w ciąży w sumie była już siedem razy.

Pierwszej utraty ciąży, doświadczyłam mając 24 lata, będąc już mamą. Poszłam na USG kontrolne zakładając, że wszystko będzie w porządku jak ostatnio. Wieści o braku widocznego tętna były dla mnie kompletnie niezrozumiałe, zupełnie się tego nie spodziewałam. A to był dopiero początek – obwiniania się, strachu związanego z kolejnymi próbami, dociekania co jest nie tak i dlaczego przytrafia się to zdrowej, młodej dziewczynie - mówiła w natemat.pl.