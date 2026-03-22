Podobnie jak ma to miejsce w przypadku mody, trendy w stylizacji paznokci zmieniają się z każdym sezonem. Jedne pozostają z nami na zaledwie kilka miesięcy, inne utrzymują się dłużej, jeszcze inne powracają niczym bumerang, nawiązując do retro nostalgii, która wiosną 2026 roku powraca i to ze zdwojoną siłą. Na ulicach światowych stolic mody królować będą fasony rodem z lat 90. i 00., nie inaczej będzie także w kwestii manicure. Polskie i zagraniczne gwiazdy, a także instagramowe i tiktokowe it-girls odchodzą od wyrazistych neonów, czy bogatego zdobienia paznokci na rzecz bardziej minimalistycznych stylizacji, wpisujących się w estetykę "quiet luxury". Nic więc dziwnego, że jednego z największych trendów manicure na wiosnę i lato 2026 zaliczany jest stylowy "milky rose nails". Maskuje odrosty i optycznie odmładza dłonie. Małgorzata Rozenek i księżna Kate już go noszą.

Małgorzata Rozenek-Majdan i księżna Kate już pokochały manicure "milky rose nails"

Choć modowe wybory Małgorzaty Rozenek-Majdan i księżnej Kate znacznie się od siebie różnią, łączy je jedno - zarówno prowadząca "Królową przetrwania" i przyszła monarchini Wielkiej Brytanii uwielbiają ponadczasową, klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money". Ostatnio świat zachwycił się modną bluzką księżnej Kate z związaniem pod szyją typu lavallière , która jest kwintesencją stylu "quiet luxury". Na podobny model wielokrotnie decydowały się także hiszpańska królowa Letycja czy ukochana żona Radosława Majdana, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Stylowa bluzka uwielbiana przez elity to niejedyny stylowy akcent, na który w ostatnim czasie zdecydowały się gwiazda TVN i żona księcia Williama. Okazuje się, że zarówno Małgorzata Rozenek-Majdan, jak i księżna Kate coraz częściej stawiają na taką samą stylizację paznokci. Mowa o minimalistycznym manicure "milky rose nails", który zapowiada się na jeden z najsilniejszych trendów w stylizacji paznokci na wiosnę i lato 2026.

Manicure "milky rose nails" wiosną 2026 zaleje ulice. Ale on odmładza dłonie

Paznokcie "milky rose nails" mają opinię koloru, który pasuje do codziennych stylizacji, ale równie dobrze wygląda w bardziej eleganckim wydaniu. To właśnie ta "bezpieczna" uniwersalność sprawia, że trend zyskuje popularność zarówno wśród brytyjskich elit, jak i w show-biznesie. Stylizacje w odcieniu "milky rose nails" są subtelne, eleganckie i idealnie wpisują się w estetykę "old money".

Tu kluczowy jest lekko transparentny lakier, który rozjaśnia płytkę i daje wrażenie zdrowego, schludnego wykończenia. Taką minimalistyczną bazę, łatwo dopasować do różnych okazji.

Jak wykonać modny manicure "milky rose nails" w stylu gwiazd

Przy stylizacjach z mlecznym efektem liczą się detale, bo półtransparentne kolory potrafią podkreślić nierówności. Warto więc pamiętać o odpowiednim przygotowaniu paznokcia, opracowaniu skórek i starannym nałożeniu koloru, budując gładkie tło bez smug. Niektóre stylistki paznokci by uzyskać taki efekt często stosują ]rozwiązanie "warstwowe", najpierw nakładając jasny różowy kolor bazowy dla wyrównania kolorytu, a dopiero potem mleczną warstwę, która daje charakterystyczne rozświetlenie.

W domowej wersji milky rose nails można uzyskać, sięgając po jasnoróżowy lakier o półtransparentnym, mlecznym wykończeniu lub łącząc klasyczny róż z mleczną bazą. Najważniejsze są cienkie warstwy, to one dają lekki, naturalny efekt, zamiast ciężkiego krycia. Całość warto domknąć nabłyszczającym top coatem.

Ale ten manicure odmładza dłonie. Księżna Kate już nosi "milky rose nails"