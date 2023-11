Akcja #MeToo, angażująca ofiary molestowania seksualnego i zachęcająca je do mówienia wprost o swojej traumie, zatacza coraz szersze kręgi. Coraz więcej kobiet przyznaje, że padły ofiarą molestowania, a wśród nich są znane gwiazdy, m.in. Joanna Krupa, Julia Kamińska, Martyna Wojciechowska. Zobacz nasz materiał wideo i sprawdź, co na temat akcji mają do powiedzenia: Michał Szpak, Julia Wieniawa, Maja Sablewska czy Karolina Korwin Piotrowska.

Reklama

Zobacz: Akcja #MeToo #JaTeż podbija Internet. O co chodzi?

Reklama

Przeczytaj też: Martyna Wojciechowska i Karolina Korwin Piotrowska na okładce "Wprost" wyznają, że były molestowane seksualnie!