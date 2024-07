Niestety, ostatnimi czasy Christina Aguilera nie olśniewa swoim wyglądem. Każde, udokumentowane przez reporterów wyjście, to pasmo modowych porażek.

Kilka dni temu Aguilera wychodząc z hotelu zapomniała założyć spodni. Fotoreporterom ukazała się z potarganymi włosami, czapce z daszkiem, puchowej kurtce, szpilkach i rajstopach! Co prawda, dopatrzyliśmy się, że u szczytów jej nóg znajduja się mikrospodenki, ale z daleka wyglądało to tak jakby założyła same rajstopy.

Zdaje się, że Christina nie przyzwyczaiła się jeszcze do nowej figury i nadprogramowych kilogramów. Niestety wciśnięte na siłę stare szorty wyglądają jakby nie było ich wcale... Miejmy nadzieję, że Christina spojrzy wreszcie odrobinę bardziej krytycznie w lustro i zacznie się ubierać stosownie do swojej figury.

