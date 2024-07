Agnieszka Włodarczyk należy do grona gwiazd, które mocno angażują się w prowadzenie swoich fanpejdżów na portalach społecznościowych. Aktorka często aktualizuje posty, dodaje zdjęcia, włącza się też w dyskusje z fanami. Profil na Facebooku służy jej też do dementowania plotek, a tych na jej temat w tabloidach nie brakuje. Przypomnijmy: Tabloid wywęszył romans Włodarczyk i Lubaszenko. Głos zabrała sama Agnieszka

Reklama

Gwiazda ma też duże poczucie humoru, co również ma swoje odzwierciedlenie w jej internetowej działalności. Kilka dni temu umieściła zabawny wpis - Włodarczyk wychodząc z domu zapomniała kluczy, o czym przekonała się dopiero po powrocie. Opublikowała zdjęcie siedząc na wycieraczce przed drzwiami. Do sytuacji podeszła jednak z humorem, a my jesteśmy pewni, że Mikołaj Krawczyk szybko nadszedł z ratunkiem.

No tak,jak się zapomina klucza to się czeka na wycieraczce:) - napisała pod fotką.

Ma do siebie dystans?

Zobacz: "Nigdzie nie można czuć się bezpiecznie"

Zobacz także

Reklama

Stylizacje Agnieszki Włodarczyk z lumpeksów: