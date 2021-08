Ciężarna Anna Dereszowska i Agnieszka Włodarczyk miesiąc po porodzie na planie "Jaka to melodia"

Anna Dereszowska przeprowadza się do nowego domu! Aktorka szykuje się do wielkich zmian w życiu, które będą początkiem nowego etapu. Gwiazda już wkrótce opuści Saską Kępę i razem z rodziną zamieszka w nowej lokalizacji. Wraz ze swoim partnerem Danielem Duniakiem oraz dwojgiem dzieci Lenką i Maksem zmieniają lokum na wygodniejsze. Już niedługo przenosimy się do nowego domu. Porzucam swoją ukochaną Saską Kępę, ale zyskuję większy metraż i pokój dla Maksa. Będzie kawałek ogródka, trawnik dla dzieci, zaczynamy nową przygodę - zdradziła Anna Dereszowska w magazynie "Grazia". Czyżby nowy dom miał stać się przytulnym gniazdkiem również dla trzeciego dziecka? Aktorka dopiero osiem miesięcy temu urodziła synka Maksa, lecz nie ukrywa, że macierzyństwo bardzo jej służy. W wywiadzie dla "Flesza" zdradziła, że chciałaby mieć dużą rodzinę. Do tej pory to Lena była najważniejszą osobą w moim życiu. Teraz tę wielką miłość dzielę na dwoje i bardzo dbam, by córka nie miała poczucia, że coś się zmieniło. (…) Nie ukrywam, że zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i jako mama nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Zwłaszcza, że to drugie macierzyństwo jest po prostu fantastyczne! W nowym domu na pewno będzie miejsce, by to marzenie spełnić! Zobacz też: Anna Dereszowska dała się obrażać na roaście Wojewódzkiego za całkiem niezłą sumkę! Było warto? Anna Dereszowska przeprowadza się z rodziną do nowego domu. Czyżby aktorka szykowała gniazdko dla.... trzeciego dziecka?