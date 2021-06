Anna Dereszowska potwierdziła trzecią ciążę uroczym zdjęciem! Brzuszek już jest widoczny

Wygląda na to, że również rok 2021 to prawdziwy baby boom w polskim show biznesie. Jak właśnie poinformował jeden z portali, kolejna piękna polska aktorka spodziewa się dziecka! Chodzi o Annę Dereszowską, która już wkrótce ma zostać mamą po raz trzeci. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Anna Dereszowska walczy o wzrok córki. Będzie potrzebna operacja? Anna Dereszowska spodziewa się dziecka Anna Dereszowska ze związku z Piotrem Grabowskim ma 13-letnią córkę Lenę. Ponadto jest również mamą 6-letniego Maksa, który jest owocem miłości gwiazdy i jej obecnego partnera, Daniela Duniaka. Jednak według informacji uzyskanych przez portal Pudelek.pl, wkrótce rodzina aktorki znów się powiększy! Jak zdradził informator portalu, gwiazda jest w drugim trymestrze ciąży. Aktualnie aktorka pracuje na planie serialu "Komisarz Mama", w którym wciela się w postać Inspektor Patrycji Madalińskiej. Zdjęcia do nowego sezonu produkcji kończą się w połowie lipca, a potem planowana jest przerwa, dlatego też ciąża Anny Dereszowskiej nie wpłynie w żaden sposób na kontynuację pracy na planie. Zdjęcia do tej transzy serialu kończą się w połowie lipca, więc do tego czasu produkcji uda się kadrować ujęcia tak, żeby nie było widać ciążowego brzuszka. Potem planowana jest przerwa w zdjęciach, więc Ania trafiła z ciążą idealnie . Wróci akurat na nagrania kolejnej transzy, które będą miały miejsce już po porodzie - powiedziała w rozmowie z portalem Pudelek.pl osoba z produkcji. Na ten moment aktorka jeszcze nie skomentowała tych medialnych doniesień. Oczywiście nam nie pozostaje nic innego jak serdecznie pogratulować pięknej gwieździe! Życzymy dużo zdrowia i...