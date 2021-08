Anna Dereszowska wyjawiła płeć dziecka! Będzie chłopczyk czy dziewczynka?

Anna Dereszowska planuje trzecie dziecko? Niemal pół roku temu, aktorka po raz drugi została mamą. Aktorka jest szczęśliwa w związku z fotografem Danielem Duniakiem, niedawno się zaręczyła, a już na dniach wspólnie z narzeczonym przeprowadzi się z warszawskiej Saskiej Kępy do nowego domu, który właśnie pobudowali. Ale to nie koniec nowości w życiu aktorki! Już w marcu Anię zobaczymy w programie TVN „Mali giganci”, w którym została trenerką. Dlaczego przyjęła tę propozycję? Córka Anny Dereszowskiej chce wystąpić w programie Mali Giganci Zgodziłam się wziąć udział w tym show, bo ma fajny format, a poza tym uwielbia go moja córka. Kiedy Lena usłyszała, że wezmę z nim udział, bardzo się ucieszyła, bo… sama chciała w nim wystąpić! Od dłuższego czasu namawiała mnie, żebym pozwoliła jej pójść na casting do programu „Mam talent” czy właśnie „Małych gigantów”. W tej edycji się to nie uda, ale w następnej pewnie spróbuje swoich sił – powiedziała „ Fleszowi” Dereszowska. Anna Dereszowska zdradziła też, po kim jej córka odziedziczyła talent i… jakie ma plany na przyszłość. Lena pięknie śpiewa, świetnie interpretuje wiersze i prozę. Poza tym coraz częściej mówi, że chce pójść w ślady rodziców i związać swoją przyszłość ze sceną. Anna Dereszowska po raz pierwszy o związku z Danielem Duniakiem Do tej pory Anna Dereszowska niechętnie mówiła o swoim partnerze, Danielu Duniaku . Tym razem jednak uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jakim jest partnerem! Nie ukrywam, że mam nieocenioną pomoc w moim partnerze Danielu, który całkowicie przejął nadzór nad budową naszego nowego domu. Ja jestem tylko gościem na budowie i po raz pierwszy w życiu, nie bez żalu, oddałam komuś poletko, które bardzo lubię uprawiać. Do tej pory sama urządzałam swoje mieszkania i skrupulatnie śledziłam...