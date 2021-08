Agnieszka Włodarczyk o zdrowiu synka: "Dużo płaczu i nerwów. Bezradność jest najgorsza"

4. edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" właśnie dobiegła końca! Już wiemy, że Agnieszka i Wojtek pozostali w małżeństwie i co najważniejsze w dalszym ciągu wiodą ze sobą szczęśliwe życie. Tuż po zakończeniu odcinka para opublikowała piękne zdjęcia i wpisy w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie jacy są szczęśliwi! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak wyglądała wspólna droga Oliwii i Łukasza w programie! Zobaczcie ich najlepsze momenty! Agnieszka i Wojtek pochwalili się pierwszymi wspólnymi zdjęciami! Agnieszka i Wojtek już dłużej nie muszą się ukrywać! Po emisji ostatniego odcinka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" para postanowiła pochwalić się wspólnymi fotografiami. Pojawiły się też wzruszające wpisy zarówno ze strony Agnieszki jak i Wojtka. Życie jest pełne niespodzianek i zaskakuje nas na każdym kroku....długo zastanawiałem się czy się zgłosić do programu #slubodpierwszegowejrzenia i dzisiaj już wiem, że warto iść śmiało przez życie i nie zastanawiać się co będzie jutro.....dzięki temu jutro wstanę u boku mojej ukochanej żony @agnieszka_lyczakowska , szczęśliwy i pełen energii, że każdy następny Nasz wspólny dzień może być tylko lepszy i lepszy... Dlatego Carpe Diem, nie paczcie się na innych i szukajcie swojego szczęścia takimi sposobami jakimi możecie Kochani i idźcie śmiało przez życie. Dziękuję Wam za każde wsparcie na które mogłem liczyć, dziękuję Wam za dobre słowa i za to że byliście razem z nami (pis. oryg.) - napisał Wojtek pod fotografiami z żoną. Agnieszka również zamieściła kilka pięknych słów pod zdjęciami z mężem! Dziękujemy! Na początku tylko to słowo przychodzi mi do głowy. Za wsparcie naszej rodziny,...